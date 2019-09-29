Samsun Büyükşehir zabıtası tüketicinin yanında

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri, il genelindeki bakkal, market ve alışveriş merkezlerinde 'fiyat etiketi kontrolü' denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri, son olarak '6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması Kanunu' kapsamında marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Raflarda bulunan ürünleri tek tek kontrol eden ekipler, özellikle üretim yeri Türkiye olan ürünlerin etiketlerinde yerli üretim logosunun olup olmadığını ayrıca yerli üretim olmayan ürünlerin ise üretim yerlerinin Türkçe karakterle yazılıp yazılmadığını kontrol etti. Zabıta ekipleri, ürünlerin fiyatlarının etiketlere doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığını da denetledi.

2019 yılı başından bu yana bin 500 işletmeyi denetime tabi tutan ekipler, 550 işletmeye uyarıda bulundu. Ürünlerin reyondaki fiyatıyla kasa fiyatını karşılaştıran ekipler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından kanuni sorumluluğunu yerine getirmeyen işletmeleri ise Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

Samsun genelinde denetimlerini sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdülkadir Dizman, "İlgili kanun gereği tüketicinin korunması, vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz. Denetlemeye gittiğimiz işletmelerde ürün etiketlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığının kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Yönetmeliğe uygun olmayan işletmelere gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarının korunması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.