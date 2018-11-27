Samsun Büyükşehirde 'toplu sözleşme' heyecanı

Samsun Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 bini aşkın işçi için yarın 'toplu sözleşme imza töreni' düzenlenecek. Başkan Zihni Şahin, "İlk toplu sözleşmeyi gerçekleştirecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde yarın ilk kez 'toplu sözleşme' heyecanı yaşanacak. Yarın 2 bini aşkın Büyükşehir çalışanı için toplu sözleşme imza töreni düzenleniyor. Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İşçi kardeşlerimin ilk toplu sözleşmesini imzalamayı bize nasip eden rabbime sonsuz şükürler olsun. Heyecanlıyız, gururluyuz" diye konuştu.

2 bin 100 işçi için bayram havası

Samsun Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 bin 100 işçi için yarın saat 16.00'da, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda “Toplu Sözleşmesi İmza Töreni” düzenlenecek. Toplu sözleşme, belediye çalışanları için adeta bayram havası yaşatırken Başkan Zihni Şahin, konuyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Tüm Samsunluları, belediye personelini ve mesai arkadaşlarını toplu sözleşme törenine davet eden Başkan Zihni Şahin, mesajında, "İşçi kardeşlerimin ilk toplu sözleşmesini imzalamayı nasip eden yüce Rabb'ime sonsuz şükürler ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Görevimizi gönülden gönül ve hizmet belediyeciliği anlayışımızla yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Helalinden kazanan karşılığını alır”

Çalışanın, emek verenin yanında olmayı daima ilke edindiklerini de ifade eden Başkan Zihni Şahin, "Çalışanın, hak edenin emeğinin karşılığını vermeyi emreden bir dinin mensuplarıyız. Halkımıza hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışan her bir personelimiz, helal kazancı da hak etmiş demektir. Helalinden kazanan işçimize, çalışanımıza karşılığını vermek de bizim boynumuzun borcudur. Çalışanlarımız sorumluluklarını ne kadar yerine getirirse bundan böyle de karşılığını alacaktır" şeklinde konuştu.