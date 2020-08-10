Samsun Büyükşehirden “Açık Sahne Halk Konseri”

Kurban Bayramı sebebiyle ara verilen konserler, 11 Ağustos'ta “Açık Sahne Halk Konseri” ve “Karadeniz'in Renkleri Halk Dansları” gösterisiyle devam edecek. Pandemi sürecinin normalleşmeye başlamasıyla birlikte 2 Temmuz'da startı verilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı yaz etkinlikleri, tüm coşkusuyla devam ediyor. Sosyal mesafe kuralı gereği etkinlikleri bu yıl, ‘Açık Sahne' konserleri ve gösterileriyle sanatseverleri misafir eden belediye, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinde yerel sanatçıların sahne aldığı etkinliklerde ayrıca Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun yöresel dans gösterileri de büyük ilgi görüyor.

Her çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşlar ücretsiz katılabiliyor. Kurban Bayramı sebebiyle ertelenen konser ve gösteriler, 11 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Batıpark tören alanında verilecek. Şehir Orkestrası Açık Sahne Halk Konseri ve Karadeniz'in Renkleri Halk Dansları gösterisiyle sanatçılar ve dansçılar, sanatseverlere yine unutulmaz gece yaşatacak.