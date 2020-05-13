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Samsun Büyükşehir'den ‘larva' ilaçlaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından havaların ısınmaya başlaması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte karasinek, sivrisinek ve çeşitli haşerelerin üreme alanlarındaki ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.



Düzenli olarak ilaçlanıyor


Toplum sağlığını tehdit altına alan korona virüsün yayılma riskine karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, diğer taraftan da larva ve uçkun mücadelesine de hız verdi. Sivrisinek ve karasineğin üreme odakları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, üstü açık ve kapalı kanallarda belediye ekipleri, düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

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