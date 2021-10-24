Samsun Büyükşehir'in betondan milyonluk tasarrufu

Başkan Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana sathi kaplama, beton yol ve BSK kaplama olmak üzere 2 bin 749 kilometre yol çalışması yaptıklarını, bunun 371 bin 435 metresinin ise beton yol olduğunu açıkladı. Yol çalışmalarında kullanılan betonu belediyenin kendi kaynaklarıyla ürettiğini belirten Demir, bu şekilde hem milyonluk tasarruf edildiği hem de hizmetlerin vatandaşın ayağına daha kolay gitmesinin sağlandığını söyledi. Bunun yanı sıra mevcut 3 santralin yanında dördüncüsünün kurulması için hazırlıkların tamamlandığı, ileride yapılacak 200 kilometrelik beton yol çalışmasında 25 milyon TL tasarruf planlandığı da kaydedildi.

Bütçeye milyonluk katkı

Beton yollarda kullanılan milyonlarca liralık betonu kendi beton santrallerinde üreterek bütçeye katkı sağladıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sorumluluk bilinciyle hareket ederek Samsun'un kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Santrallerimizde üretilen betondan bu yıl sonuna kadar 200 kilometre beton yol yapacağız. Buradan da 25 milyon liralık bir tasarruf planlıyoruz. Kullandığımız tüm malzemeleri dışardan almıyor, kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla maliyetleri olabildiğince aşağı çekiyoruz. Yıl sonuna kadar bin 300 kilometre yolun çalışmasını bitirmeyi hedefliyoruz. Her noktada ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor" dedi.

2023'e kadar yatırımlar tamamlanacak

2023 yılına kadar şehrin tüm alt ve üst yapı sorunlarının çözülerek yatırımların tamamlanacağını ifade eden Başkan Demir, şöyle devam etti:

"2019 ve 2020 yıllarında 428 kilometre yolu en az 6 metreden daha büyük olacak şekilde genişletme çalışması yaptık. 2021 yılında 500 kilometre genişletme çalışması yapıldı. Yıl sonuna kadar hedefimiz 580 kilometre daha genişletme çalışması yapmak. 2.5 yılda 439 bin ton sıcak asfalt döktük. 2019 yılından buyana sathi kaplama, beton kaplama ve BSK kaplama olmak üzere 2 bin 749 kilometre yol çalışması, bin 400 metre menfez geçişi ve 68 kilometre büz geçişi yaptık. Hedeflerimizin çok ilerisinde ilerliyoruz. Kırsal alt yapı çalışmalarını ilk bitiren belediye olarak Türkiye'ye örnek olacağız.”