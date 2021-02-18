İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun buz kesti

Samsun’da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Samsun'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece sıcaklıkların sıfırın altına inmesi ile beraber buzlanma ve don olayı yaşandı.


Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava etkisi Samsun'da da etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye inmesi ile beraber süs havuzları dondu, dışarıya çıkanlar adeta buz kesti.


Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.