İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun-Çarşamba Havalimanına yeni müdür

Samsun-Çarşamba Havalimanı yeni Müdürü Cemal Uzuner görevine başladı.


Sinop Havalimanı Müdürlüğü görevinden, Samsun-Çarşamba Havalimanı Müdürlüğüne atanan Cemal Uzuner, Samsun'daki yeni görevine başladı. 6 yıldır Sinop'ta görev yapan Cemal Uzuner'in görev sürecinde alt yapı ve üst yapı tüm tesisler havalimanı kapatılmadan yenilendi. Ayrıca bu süreçte hava trafiği hizmetine yeni hatlar eklendi.


1971 Samsun Doğumlu olan Cemal Uzuner, kamudaki görevine 1998 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) bünyesinde başladı. Sırasıyla, Milas Bodrum, Samsun-Çarşamba, Amasya Merzifon ve Sinop Havalimanlarında görev yaptı. Cemal Uzuner evlii ve iki çocuk babası.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.