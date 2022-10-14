Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan 1 milyona yakın yolcuya hizmet

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yolcu ve sefer sayıları hakkında açıklamalarda bulunan Zülkif Dağlı, “DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda 2022 yılı Eylül ayı yolcu trafiği iç hatta 80 bin 733, dış hatta 18 bin 27, toplamda ise 98 bin 760 olarak gerçekleşmiştir. Eylül ayında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 111'i iç hat, 139'u da dış hat olmak üzere toplamda bin 250, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise toplamda bin 185 ton olmuştur. Ocak-eylül döneminde ise toplam yolcu trafiği 940 bin 187, uçak trafiği 10 bin 884 yük trafiği ise 10 bin 377 ton olarak gerçekleşmiştir” dedi.