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Samsun-Çarşamba Havalimanından Ocak ayında 140 bin 28 yolcu taşındı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Uluslararası Samsun Çarşamba Havalimanından Ocak ayında 140 bin 28 yolcu taşındığını söyledi.


Vali Osman Kaymak, Uluslararası Samsun Çarşamba Havalimanı Ocak ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Kaymak yaptığı açıklamada, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ocak ayında Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiği 137 bin 42, dış hat yolcu trafiği 2 bin 986, toplamda ise 140 bin 28 oldu” dedi.


Vali Osman Kaymak, diğer veriler hakkında da şunları söyledi:


“2019 yılı Ocak ayında Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 54 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 34 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 88'e ulaştı. 2019 yılı Ocak ayında Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 147 ton olarak gerçekleşti.”

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