Samsun-Çarşamba Havalimanından Ocak ayında 140 bin 28 yolcu taşındı

Vali Osman Kaymak, Uluslararası Samsun Çarşamba Havalimanı Ocak ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Kaymak yaptığı açıklamada, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ocak ayında Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiği 137 bin 42, dış hat yolcu trafiği 2 bin 986, toplamda ise 140 bin 28 oldu” dedi.

Vali Osman Kaymak, diğer veriler hakkında da şunları söyledi:

“2019 yılı Ocak ayında Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 54 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 34 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 88'e ulaştı. 2019 yılı Ocak ayında Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 147 ton olarak gerçekleşti.”