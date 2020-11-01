Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Samsun'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 19 Mayıs Stadyumu bayraklar, fotoğraflar ve pankartlarla süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'a partisinin Samsun il kongresi ile Samsun-Sivas Demiryolu Hattı modernizasyonunun tamamlanması törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesinden günler önce Samsun'da kavşak ve işlek yollara bayraklar ve flamalar asıldı.

Kongrenin yapılacağı Samsun 19 Mayıs Stadyumu da kongre öncesi gelin gibi süslendi. Birçok bayrak, fotoğraf ve pankartın asıldığı statta, kongreye katılım sağlayan davetliler, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak konumlandılar. Kongrenin yapılacağı stada ayrıca, “Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”, “Vesayetten, bağımsızlığa”, “Hedef kızıl elma, herkese aşikar olsun”, “Ecdadımızın heybeti Ma'ruf-ı Cihandır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır” ve “Kurtuluştan şahlanışa” gibi pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak kongrenin ardından Samsun-Sivas Demiryolu Hattı modernizasyonunun tamamlanması törenine katılacak.