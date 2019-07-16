İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç göreve başladı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Sabri Kılıç, bugün göreve başladı.


Mersin'in Tarsus İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Sabri Kılıç, bugün göreve başladı.


Başsavcı Kılıç yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in incisi Türkiye'nin de göz bebeği olan, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı, güzel şehrimiz Samsun'da göreve başlamış olmanın verdiği mutluluk ve heyecanı içerisindeyim. İnşallah Samsun'da görev yaptığımız süre içerisinde adalet hizmetini en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu vesileyle tüm Samsunlu kardeşlerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.