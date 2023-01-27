Samsun 'da DEAŞ operasyonunda 1 adli kontrol, 3 sınır dışı

Samsun'da TEM polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesine karar verilirken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda salı günü sabaha karşı İlkadım ilçesinde 3 ve Atakum ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 4 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisinin ikametlerinde yapılan aramada dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 3 DEAŞ şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesine karar verilirken, 1 şüpheli ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.