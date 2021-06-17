Samsun' da elektronik sınav merkezi sayısı artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı e-sınav merkezlerinin sayısı Samsun'da dörde çıkıyor.

İlk olarak İlkadım ilçesinde açılan 30 kişi kapasiteli e-sınav merkezine ek olarak Çarşamba ilçesinde 20 kişi kapasiteli e-sınav merkezi açıldı. Bafra ve Vezirköprü ilçesinde yapım aşamasında olan e-sınav merkezlerinin bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Sınavlar, özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleri ile görüntü ve kayıt sistemlerinin bulunduğu e-sınav salonunda web tabanlı, güvenlikli ağ üzerinde çalışan platform kullanılarak yapılıyor.

E-sınav merkezlerinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Teorik Sınavları, Kalfalık ve Ustalık Teorik Sınavları (Mesleki Eğitim), Amatör Telsizcilik Teorik Sınavı (Kıyı Emniyeti), Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı olmak üzere hafta içi iki, hafta sonu altı oturum olarak düzenleniyor.

Her oturumda kapasitesine göre 20 veya 30 kişinin sınava girdiği iki e- sınav merkezinde haftalık olarak ortalama bin yüz kişinin sınavı elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Sınav, dokunmatik ekranlı bilgisayarlar kullanılarak yapılıyor. Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmayan kişiler dâhi kolayca sınavını gerçekleştirebiliyor. E-sınav merkezinde uygulanan sınavlarda adayların kalem silgi gibi herhangi bir araç gereç getirmesi gerekmiyor. Sistem tarafından adayların bilgileri sınava gireceği ekrana yansıtılarak yüz tanıma sistemi ile kontrolleri sağlanıyor.

İşitme ve konuşma engelli adayların sisteme işlenmesi halinde ekranında işaret dilinde destek videoları çıkıyor. Almanca, İngilizce, Fransızca, Farsça, Arapça, Çince ve Rusça dillerinde tercüme hizmeti verilerek bu dillerde de sınav yapılabiliyor. Adaylar sınav sonucunu sınavları biter bitmez öğrenebiliyor.

Uygulama sayesinde sınav maliyetlerinde düşüş ve sınav sürelerinde kısalma sağlandığı belirtiliyor.