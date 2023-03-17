Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan özel gece

SAMSUN (İHA) – Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Çanakkale Şehitlerini Anma ve İstiklal Marşı'nın kabulü nedeniyle konser düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilen özel gösterim tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkımın yaşandığı depremlerdeki can kayıplarının anılması ile başladı.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için toprağa düşen bütün şehitlerin hatırası için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Savaşlar, esaret ve yoksullukla sınanan bir milletin kendi küllerinden yeniden doğuşunun hikayesini müzik yoluyla kalplere işleyen gösterimde Özge Altıntaş Özcan'ın şefliğindeki Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu birbirinden özel eserleri seslendirdi. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri'ne şiiri ve Çanakkale 100. Yıl Marşı da gecede unutulmazlar arasına girdi.

Yaklaşık 1 saat süren konser “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözleriyle son buldu.