Samsun Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonuna hazır

sanat sezonuna 21 Eylül 2019 akşamı gerçekleştireceği açılış konseri ile başlayacak.

SAMDOB açılış konserinde ağırlıklı olarak yeni sezonda sergileyeceği eserlerden örneklere yer verecek. Sezon içinde prömiyer yapacak Seyyah Anlatımlı Konseri, Yarasa Opereti, Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikali ve Don Giovanni Operası'ndan seçilen örneklere ek olarak en tanınmış opera, operet ve müzikallerden göz dolduran bir konser repertuvarı hazırlanmış durumda. SAMDOB bale sanatçıları da sahneye çıkacak. Konserde batonu, çok ödüllü orkestra şefi, Moskova Çaykovski Konservatuvarı mezunu Artun Hoinic tutacak.

Açılış konserinde sopranolar; Sezgi Elhüseyni, Eda Bingöl Gürkan, Ecem Topçu ve Betül Uzunoğlu, mezzo sopranolar; Leyla Ceren Koç ve Ceren Mirza Küçük, tenorlar; Bilal Doğan, Ari Edirne, Özer Öndeş ve Gürkan Sezgin, baslar; Murat Göçken, Yağmur Oksayoğlu ve Tuncer Kurtoğlu solist sanatçı olarak yer alacak. Konserin başkemancısı Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.

Ünlü bestecilerin eserleri yer alacak

Konser programında besteciler J. Strauss II, W. Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, V. Rachmaninoff, Eduardo di Capua, Charles F. Gounod, Gaetano Donizetti ve Augustin Lara'nın sevilen eserlerinden aryaların, napolitenlerin ve düetlerin yanı sıra; bestesi Melih Kibar'a düzenlemesi Kıvanç Tepe'ye, düzenlemeleri Onur Altıparmak, Bujor Hoinic ve Ali Hoca'ya ait Türkçe eserler de yer alacak.

Açılış konseri 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesinde gerçekleştirilecek.