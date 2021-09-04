Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor

Türkiye'de 2016 yılında okul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, Samsun'un dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çeken illerden birisi olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Emre Ürer, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Samsun'da çok sık gördüğümüz bir hastalık. Bu durum okul döneminin başlangıcında çok sık görülüyor" dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Ürer 2016 yılında Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrist Derneği tarafından yapılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun görülme sıklığı ilgili bir çalışma hakkında bilgi paylaştı. Yapılan çalışma sonucunda özellikle Samsun dikkat çekti.

Samsun başı çeken illerden bir tanesi

Uzm. Dr. Emre Ürer, Samsun'un diğer illere oranla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun fazla olduğuna dikkat çekti. Çocuklara en sık koydukları tanılardan birinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğun belirten Dr. Ürer, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu psikiyatrist polikliniğimizde çocuklara en sık koyduğumuz tanılardan bir tanesidir. Ülkemizde sıklıkla ilgili farklı veriler var. Bazı yurt dışı verileri de var. Özellikle dünya geneli verilerle karşılaştırıldığında ülkemizde biraz daha oranları fazla görüyoruz. Bu durumda çalışmalarla ilgili ufak tefek problemler de olabilir. Sayıyı fazla çıkartıyor da olabiliriz ama temel olarak bildiğimiz bir şey var. Özellikle bizim bölgemizde, Orta Karadeniz genelinde söylemek gerekirse hatta Samsun özeline inersek dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu biraz daha sık görüldüğünü saptadık. 2016 senesinde ülkemizde yapılmış bir çalışma var. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sıklığını ortaya koyduğumuz çalışmada Samsun başı çeken illerden bir tanesidir. Tabii, bunun hava ile suyla çok ilişkisi var mıdır bilmem. Aslına bakarsanız biraz yöresel ve genetik olarak bunun fazla olduğunu düşünmekteyiz. Tabii ki direkt olarak çocuğun akademik performansıyla, sosyal hayatıyla, arkadaşlık ilişkileriyle ve genel işlevseliyle ilişkili bir durumdur dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. İlimizde de çok sık gördüğümüz bir şey. Okul döneminin başlangıcında çok sık saptıyoruz bu durumu. Çok süre kaybetmeden ailelerin profesyonel desteğe ve yardıma başvurmalarının önemli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Tedavi ile geri döndürülebilir"

Çalışma ile ilgili bilgiler veren Dr. Ürer, "Dünya genelinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili sıklık çalışması yapılıyor. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda sıklıkla yapılıyor. İlkokul çağında bakıldığında yüzde 7 ile 10 arasında var olduğunu sayıyoruz. 2016 senesinde ilk defa Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrist Derneği'nin geniş bir çalışma grubu tarafından bir çalışma gerçekleştirildi. Samsun genelinde okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun oranı cinsiyetten bağımsız olarak yüzde 13 civarında çıktı. Bizimle hemen hemen aynı sıklığını veren şehirler hemen hemen Adana, Trabzon gibi birkaç şehirdi. Baktığımızda Karadeniz Bölgesi yüzde 12 civarındaki oranla en yüksek orana sahip. Bu tabii okullarda yapılmış bir çalışmaydı. Bu azımsanamayacak bir orandır. Düşünsenize 10 çocuktan en az 1 tanesinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Bu durum tedavi ile geri döndürülebilecek bir şey" şeklinde konuştu.