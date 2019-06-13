Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube'den dua programı

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube tarafından Büyük Cami'de dua programı yapılacak.

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, çalışırken vefat etmiş olan öğretmenler ve yakınları için imam hatip okullarında öğrencilere okutulan 40 hatmi Büyük Cami'de dualatacaklarını söyledi. Yıldız, “Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilkini yapacağımız dua programını bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. Vefat eden üyelerimiz yakınları ve üyemiz olmasa da yıl içinde çalışırken vefat eden eğitim çalışanları için isimleri belirtilerek imam hatip okullarımızdaki öğrencilerimiz tarafından 40 hatmi şerif okunmuştur. Okunan hatimler için 13 Haziran Perşembe akşam namazını müteakip Samsun Büyük Cami'de dua programı icra edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerini dualamak üzere Samsun Büyük Cami'ye bekliyoruz” dedi.