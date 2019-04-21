Samsun Eğitim Bir-Sen'den eğitim çalışanları çalıştayı

Samsun Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube tarafından “Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Erol Olçak Salonunda yapılan çalıştaya 17 ilçemizden eğitim çalışanları katıldı. Çalıştay, öğretmenler komisyonu, eğitim yöneticileri komisyonu, kadın çalışanlar komisyonu, engelli çalışanlar komisyonu ve yardımcı hizmetler ve genel idari hizmetler komisyonu olmak üzere 5 komisyon halinde çalışmalarını yürüttü. Çalıştayda eğitim çalışanlarının sorunları dile getirildi, çözüm önerileri tartışıldı.

Samsun Eğitim Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkan Vekili Ömer Yasan çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, “Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, 2010 ve 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmanın, aradan geçen zaman zarfında değişen durum ve koşullara göre yeniden ele alınması ve hizmet kolu çalışanlarının sorunlarının yerinde ve doğru tespiti suretiyle toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlayacak veri, bilgi ve bulguların tespitine yöneliktir. Komisyonlarımız tarafından tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri şubemizin raporu olarak birleştirilerek mayıs ayı içinde genel merkezimiz tarafından Ankara'da yapılacak çalıştayda sunulacaktır. Böylece Samsun 1 No'lu Şube olarak toplu sözleşme öncesi Samsun'umuzdaki eğitim çalışanlarının sorunlarının toplu sözleşme masasına taşınabilmesi için çalışıyoruz. Komisyonlarımızda bulunan ve çalıştayımıza katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.