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Samsun Eğitim-Bir-Sen'den şiir okuma yarışması

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şubesi uzaktan eğitim devam ettiği günlerde evlerden şiir yarışması düzenliyor.

Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şubesi uzaktan eğitim devam ettiği günlerde evlerden şiir yarışması düzenliyor.


Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şubesi, uzaktan eğitimin devam ettiği günlerde farklı bir etkinlik düzenliyor. Katılmak isteyen öğrenciler okudukları şiirleri video kayıt altına alarak sendikanın web adresinde bulunan başvuru formu ile birlikte https://ebssamsun.site/yarisma adresine göndererek başvurularını yapmış olacaklar.


Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi Kovid-19 ile mücadele sürecinde şehrimizde 26 bin 500 öğrencimiz evlerinde uzaktan eğitimlerini devam ettirmekteler. Yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde sosyal etkinliklerde yeteneklerini paylaşan öğrencilerimizin bunlardan mahrum kalmamaları adına şiir okuma yarışması düzenliyoruz. Yarışmamız 4 kategoride yapılacaktır. Yarışmamızda milli marşımızla birlikte edebiyatımızın gönüllerimize ve ruhlarımıza hitap eden muhteşem şiirleri seçilmiş olup, öğrencilerimizle birlikte bu duygu ve heyecanı yaşamış olacağız" dedi.


Bütün öğrencileri yarışmaya davet eden Yıldız, "Okul öncesi öğrencilerimiz ‘İstiklal Marşı'mızın ilk iki kıtası ile, ilkokul öğrencilerimiz Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiiri ile, ortaokul öğrencilerimiz gene Arif Nihat Asya'nın ‘Dua' şiiri ve lise öğrencilerimiz ise Mehmet Akif İnan'ın ‘Mescid-i Aksa' şiiri ile yarışmaya katılacaklardır. Her kategoride ilk üçe girenleri ödüllendireceğiz. Yarışmamız 11 Mayıs- 20 Mayıs arasında başvuruya açık olacaktır. Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler 'http://samsun1.ebs.org.tr/manset/2859/siir-okuma-yarismamiz-basladi' web sitemizin ilgili haberinde bulunmaktadır. Bütün öğrencilerimizi yarışmaya davet ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

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