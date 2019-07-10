Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu 1500'üncü mezunlarını verdi

SAMSUN (İHA) – Anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesini ve doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hizmete açılan Samsun Gebe Okulu 1500'üncü mezunlarını verdi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü bünyesinde 2014 yılında hizmete geçen Gebe Okulu mezunlarını vermeye devam ediyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen törenle birlikte 4 haftalık eğitimlerini tamamlayan 23 anne adayı sertifikalarını aldı.

“Gebelik süreci uzun bir süreç”

Törende açıklamalarda bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, gebe okulunun 5 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Okulun ilk mezunlarını verdiği heyecanla 1500'üncü mezunlarına ulaştığını ifade eden Oruç, “Aynı heyecanla aynı duygularla gebelerimize topluma yeni bir birey kazandırdıkları için teşekkür ettik. Doğum süreci, gebelik süreci uzun bir süreç. Doğum yaptıktan sonra bu iş bitmiyor. Hem gebelik sürecinde hem doğumdan sonraki süreçte bebeğin bakımı olsun, emzirilmesi olsun, diğer ihtiyaçları olsun bununla ilgili her türlü eğitimi burada 16 saatte verdik. Bu hizmette gebelerimizin akıllarında oluşabilecek en önemli sorunları, korkuları, sıkıntıları gidermiş olduk. Mutlu bir okul havasında 1500‘üncü gebelerimizi de mezun etmiş olduk” dedi.

Oruç'un konuşmasının ardından anne adayları sertifikalarını Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ve hastane yöneticilerinin elinden aldı. Daha sonra ise pasta kesildi.