Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkutan yangın

SAMSUN (İHA) – Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen yangın paniğe yol açtı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlk müdahaleyi çalışma arkadaşlarımız yaptı. Etkilenen herhangi bir vatandaşımız yoktur” dedi.

Yangın, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimlik biriminin bulunduğu binanın giriş kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın hastanede paniğe yol açtı. Yangına ilk müdahaleyi alevleri gören hastane personeli yaparken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın geldiği havalandırma borusuna ve yangının çıktığı tahmin edilen elektrik paneline müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye yangın yerinden ayrılırken polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

“Muhtemelen elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz”

Yangında hastanenin havalandırma boruları ve dış cephe kaplaması zarar gördü. Yanan alanda incelemelerde bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Ufak çaplı yangın çıktı. Muhtemelen elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. İlk müdahaleyi çalışma arkadaşlarımız yaptı. Şu anda itfaiye ekiplerimiz soğutma çalışmaları yapmakta. Etkilenen herhangi bir vatandaşımız yok. İtfaiye ekiplerimiz çok kısa bir süre içinde işlemlerini bitirmiş olacaklar. Yangının hastanenin giriş kısmında elektrik kablolarının bulunduğu panelin bağlantı noktasında meydana geldiğini düşünüyoruz. Ufak çaplı bir maddi hasar oluştu” dedi.

Vatandaşlar ise hastanenin çamaşırhane bölümünde yangının çıktığını ve havalandırma içindeki iç yalıtımın yandığını söylediler.