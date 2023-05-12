Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ‘tüp bebek merkezi'

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (ÜYTE) açılması için ilk adımlar atıldı.

Fiziki alan düzenlemeleri için yapılan ihalenin ardından süratle yüklenici firma tarafından çalışmalarına başlanan merkezin 2 ay içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Yeni hizmete girecek merkezde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal ile birlikte incelemelerde bulunan Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, son hazırlıkları kontrol etti.

“Ücretsiz ve Samsun'da ilk”

Halk arasında ‘tüp bebek merkezi' olarak da bilinen Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'ni Samsun'a kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Muhammet Ali Oruç, “Merkezimiz kamuda Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve ücretsiz olarak veren Samsun'daki ilk merkez olacak. ÜYTE merkezimiz ayrıca Türkiye'de kamuda hizmet veren 13. merkez olma özelliğini, ilimiz de bu hizmetin verildiği 9. il olma özelliğini taşıyacak. ÜYTE merkezimiz sayesinde evlat hasreti çeken ailelerimize, bu hasretlerine son verebilmeleri için ilimizde bir kapı daha açmış olacağız ve başka illere bu tedavi için gitmelerinin önünü keseceğiz. Merkezimizin ihalesini yaptık, firma tarafından fiziki düzenleme çalışmaları başlatıldı, inşallah iki ay içinde modern teknolojik imkanlara sahip merkezimizde, çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun görülenlerin IVF ve ICSI tedavi metotlarıyla çocuk sahibi olmaları için yanlarında olacağız” dedi.

Klinik hakkında da bilgi veren Oruç, ayrıca şunları söyledi:

“Kliniğimizde ÜYTE klinik uygulamaları sertifikasına sahip 3 kadın hastalıkları uzmanımız, ÜYTE laboratuvar uygulamaları sertifikasına sahip 2 histoloji ve embriyoloji uzmanı ve TESE / MikroTESE uygulamalarını gerçekleştirmek üzere 1 üroloji uzmanı hizmet verecek. 5 yataklı içinde embriyoloji, endokrinoloji ve androloji laboratuvarları, OPU odası, ameliyathane, klinik destek, bekleme alanlarını da bulunduracak merkezimizde ilk etapta 200'ün üzerinde anne baba adayımıza destek vermeyi planlıyoruz. Merkezimizin Samsunumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”