Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev değişiklikleri

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki il merkezi ve ilçelerde terfi ve yeni tayinlerin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Rauf Mustafa Akgün 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Beğen 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederken, mevcut görevine devam edeceği öğrenildi. Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Beytullah Doğan ise Terme İlçe Emniyet Müdürü oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Akar Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem Kavak İlçe Emniyet Müdürü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Yeni görevlendirmeler şöyle:

Hüseyin Şaffak Havza İlçe Emniyet Müdürü, Harun Kökduman Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürü, Serhat Koray Yağcı Atakum İlçe Emniyet Müdürü, Selçuk Yıldız Eğitim Şube Müdürü, Selçuk Terzi Samsun Çarşamba Havalimanı Şube Müdürü, Ertan Kartal Personel Şube Müdürü ve vekaletin de Hukuk İşleri Şube Müdürü ve Koordinasyon Şube Müdürü, Şerif Çınar, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü ve vekaleten de Medya Halklar İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü ile Belge Şube Müdürü, Hamza Yaraşır Silah Parlayıcı Maddeler Şube Müdür Vekili, Barik Çiçek Özel Güvenlik Şube Müdür Vekili, Akın Sağlam Terörle Mücadele Şube Müdür Vekili, Bünyamin Temur Lojistik Şube Müdürü ve İnşaat Emlak Şube Müdür Vekili ile Bakım Onarım Şube Müdür Vekili, Kenan Bıyık Yabancılar Şube Müdür Vekili ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdür Vekili, İlyasköy Polis Merkezi Amiri Salih Şahin vekaleten Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü, Volkan Saral vekaleten Trafik Denetleme Şube Müdürü ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü, Beytullah Zafer Yüksel İlkadım İlçe Emniyet Müdürü oldu.