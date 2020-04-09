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Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden 175. yıla özel klip

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın 175.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümüne özel klip hazırladı.


Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan videoda Samsun Emniyet Müdürlüğü kolluk kuvvetlerinin kara ve denizde yaptığı operasyonlar ile akademide aldıkları eğitimlerden kesitlere yer verildi. Ayrıca klip, Samsun'un simgelerinden Bandırma Vapuru, Atatürk Anıtı gibi görüntüleri de içeriyor. Önemli tarihsel olaylarda yapılan faaliyetlerin görüntüsü de klipte yer alıyor.


Emniyet Genel Müdürlüğü de 175. kuruluş yıl dönümü için sosyal medya hesabından "Türk Polis Teşkilatı çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır devletinin emrinde milletinin hizmetinde" paylaşımı yaptı.

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