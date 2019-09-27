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Samsun Emniyet Müdürü Urhal görevine başladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü Ömer Urhal görevine başladı.


İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Kararnamesi ile Malatya Emniyet Müdürlüğü görevinden Samsun Emniyet Müdürlüğüne atanan Ömer Urhal, şehre gelerek yeni görevine başladı.


Urhal için Samsun Emniyet Müdürlüğünde karşılama töreni gerçekleştirildi. Polis mangası tarafından törenle karşılanan Urhal'a çiçek takdim edildi. Urhal daha sonra ise Samsun Emniyet Müdürlüğü şube müdürleriyle tanıştı. Makam koltuğuna oturan Urhal, hizmet bayrağını daha yükseğe çıkarmak için çalışacağını vurguladı.


Eski Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise Hatay Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

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