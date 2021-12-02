Samsun Emniyeti suç ve suçluya göz açtırılmadı

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasım ayında Samsun'da suç ve suçluya göz açtırmayarak birçok aranan şahsı yakalayıp, birçok suç unsurunu da ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun halkımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kasım ayında toplam 274 bin 336 şahsın GBT kontrolü yapılırken Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklamada, “Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam bin 257 aranan şahıs yakalanmıştır. 114 bin 812 araç kontrol edilerek 26 bin 807 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış olup eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere bin 157 kişiye trafik eğitimi verilmiştir. Uygulamalarda 78 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabanca, bin 713 adet çeşitli çaplarda fişek, 346 adet kesici alet, 5.673,46 gr. sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kg 438,19 gr esrar, 1.683,57 gr metamfetamin, 10 bin 90 adet sentetik ecza (gerica-lyrca hap), 284 adet ecstasy hap, 91 bin 260 dal dolu makaron, 8 adet sahte pasaport, 1 adet sahte sürücü belgesi, 794 paket sigara, 20,5 kilo nargile tütünü, 29 kilo nargile kömürü, bin 475 adet emtia, 1 adet çek, 3 adet tarihi eser ve 18 adet cep telefonu ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Aranan 611 şüpheli şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, merkez ve dış ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamaları kapsamında, “1 Kasım-30 Kasım 2021 tarihleri arasında 262 bin 945 şahsın GBT kontrolü yapılıp, aranması bulunan 611 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca yapılan uygulamalarda 47 bin 925 adet araç kontrol edilmiş, 325 adet araca işlem yapılarak 35 araç trafikten men edilmiş, 47 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet kuru sıkı tabanca, 15 adet av tüfeği, 675 adet çeşitli çaplarda fişek, 344 adet kesici alet, 141,8 gr. esrar maddesi, 116,5 gr. sentetik kannabinoid, 130,5 gr. metanfematin, 72 adet extasy hap ve 1543 adet sentetik ecza (gerica-lyrca) hap) ele geçirilmiştir” denildi.

8 sahte pasaport ve birçok kaçak madde ele geçirildi

1 Kasım - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında KOM Şube Müdürlüğü toplam 53 olayda 62 şahsı yakaladı. Meydana gelen olaylarda 13 adet tabanca, 446 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 15 adet şarjör, 794 paket sigara, 27 litre kaçak içki, 91 bin 260 dal dolu makaron, 1475 adet emtia, 1 kilo kaçak tütün, 3 adet tarihi eser, 29 kilo nargile kömürü, 20,5 kilo nargile tütünü, 18 adet kaçak cep telefonu, 55 paket kaçak çay, 1 adet sahte sürücü belgesi, 8 adet sahte pasaport, 5 adet sahte 100 ABD doları ve 1 adet çek ele geçirilip, 176 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Kasım ayında teröre geçit verilmedi

TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda toplam 28 olayda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 9 şahıs hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında istihbari bilgiler bulunan 18 şahıs hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan, THKP/C Silahlı Terör Örgütünün propagandasını yapma suçundan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmadı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kasım ayında 305 olayda 461 şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti. Meydana gelen olaylarda; 4 kg 296,39 gr. esrar, 5 kg 556,96 gr. sentetik kannabinoid, 8 bin 547 adet sentetik ecza, 212 adet ecstasy hap, 1 kg 553,07 gr metamfetamin, 12,51 gr kokain, 18 tabanca, 519 mermi fişeği, 4 tüfek, 54 tüfek kartuşu, 2 kurusıkı tabanca, 2 adet amaç dışı bıçak ele geçirilip 9 bin 92 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü kasım ayında 32 olayda meydana gelen olaylarda 25 şahsa işlem yapıp, toplam 980 şahsın GBT sorgulaması yaptı.

Yasadışı bahisle mücadele suçundan 37 dijital materyale el konuldu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kasım ayında 116 olayda 47 şahıs yakalanıp, 91 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 7258 S.K.M ve müstehcenlik (Yasadışı Bahisle Mücadele) suçlarından dolayı toplam 8 ev araması yapılıp, yapılan ev aramalarında toplam 37 adet dijital materyal ele geçirildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 18 yabancıya işlem yapıldı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü kasım ayında meydana gelen 1 olayda 3 Afgan uyruklu şahsı yakaladı. Yapılan kontrollerde toplam bin 24 yabancı uyruklu şahıs sorgulanmış, Türkiye'ye illegal yollardan giren 18, ikamet ihlali yapan 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Pelitköy Muhafaza Merkezinde muhafaza altına alınan 41 yabancı uyruklu şahıstan 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilip, 35 yabancı uyruklu şahıs çeşitli illerdeki Geri Gönderme Merkezi Müdürlüklerine gönderildi ve 5 yabancı uyruklu şahıs Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kasım ayında 333 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile uygulama noktalarında yapılan denetimlerde kasım ayında 66 bin 887 araç sürücüsü kontrol edilip, 26 bin 482 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 333 Araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulup, bin 107 araç trafikten men edildi. 18 araca abart egzoz nedeniyle, 220 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 3 bin 621 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, bin 549 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 873 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 107 araca fazla yolcu taşımaktan, bin 90 araca kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 255 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 299 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 66 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Yapılan açıklamada ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere bin 280 kişiye trafik eğitimi verildi.