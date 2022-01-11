Samsun emniyeti uyardı: Şok trafik denetimleri sürecek

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatları ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan aylık kontrol programına bağlı olarak planlı ve zaman zaman da şok trafik denetimleri yapılıyor. Bu denetimlerde kazaların oluşmasında başta gelen trafik kuralı ihlalleri; hız kurallarına uymamak, kavşaklarda geçiş önceliği kuralına uymamak, kırmızı ışık ihlali, art arda tehlikeli şerit değiştirme, alkollü araç kullanmak, ters yönde seyretmek, emniyet kemeri-koruyucu kask kullanmama, kontrolsüz yaya geçitlerinde geçiş hakkının yayalara verilmemesi, trafiği aksatacak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde park etmek, şerit izleme kurallarına uymamak, yakın takip, drift, araç kullanırken cep telefonu kullanmak, standartlara aykırı ışık ve gereksiz sis farı kullanımı, öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmeme gibi kurallar başta olmak üzere tüm trafik kurallarına yönelik etkin denetimler yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kazaların önlenmesi, karayolu güvenliğinin ve halkımızın can ve mal emniyetinin sağlanması için trafik denetimleri 2022 yılı içerisinde de planlı denetimler ve özel-şok denetimler şeklinde kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın hem kazaların önlenmesi kendi ve diğer yol kullanıcılarının can ve mal emniyeti açısından, hem de idari para cezası ile karşılaşmamaları adına trafik kurallarına dikkat etmelerini tekrar hatırlatır kazasız günler dileriz.”