Samsun fındık üretiminde 1. sıraya doğru yükseliyor

4 sene sonra Ordu'yu geçerek Türkiye'nin en çok fındık üreten ilinin Samsun olacağını söyledi.

TÜİK 2020 yılında en çok kabuklu fındık üretimi yapan şehirleri açıkladı. Buna göre 197 bin 230 ton fındık üreterek listenin birinci sırasında bulunan Ordu'yu, 123 bin 555 ton ile Samsun takip ediyor. Sakarya 91 bin 397 ton ile üçüncü, Giresun 84 bin 167 ton ile dördüncü, Düzce 57 bin 330 ton ile beşinci, Trabzon 40 bin 315 ton ile altıncı, Zonguldak 23 bin 113 ton ile yedinci, Kocaeli 14 bin 113 ton ile sekizinci, Kastamonu 9 bin 658 ton ile dokuzuncu ve Bartın 5 bin 868 ton ile onuncu sırada yer alıyor. Başkan Hasan Tütüncü, Samsun'da 200 bin dönüm alanda daha fındık üretimine başlandığını, 100 bin dönüm alanda da fındık ekimi yapıldığını ifade ederek, bu hızla gidilirse 3-4 yıl içerisinde Türkiye'de en çok fındık üretimi yapan ilin Samsun olacağını düşündüğünü ifade etti.

“Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde fındık üretiminde Ordu'yu geçeceğiz"

Samsun'un birkaç yıl içerisinde fındık üretiminde ilk sıraya çıkmasını beklediğini dile getiren Hasan Tütüncü, “Samsun'da 200 bin dönüm verime geçmiş fındığımız var. Bu kayıtlara girmemişti. Bu sene itibarıyla kayıtlara girdi. Bu da Samsun'da 200 bin dönüm alanda daha fındık üretildiğini gösteriyor. Daha üretime girmemiş 100 bin dönüm alana daha fındık dikildi. O da üretime geçtiğinde fındık üretiminde Ordu'yu geçeceğiz ve 1. sıraya çıkacağız. Bu fındık üretiminin tarımı etkileyecek bir yanı yok. Samsun'da tarım için zaten Bafra ve Çarşamba Ovaları yeterince verimli. Her türlü mahsul Samsun'da üretiliyor. Ordu'da yıllık 197 bin ton fındık üretiliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde fındık üretiminde Ordu'yu geçeceğiz. Yeni dikilen alanlarımız da rekolteye girdiği zaman Ordu'yu geçeceğiz. 3-4 sene sonra Türkiye'de en çok fındık üreten il Samsun olacak” dedi.

“27 TL fındık için fena bir fiyat değil”

Fındık fiyatlarını da değerlendiren Tütüncü, “Rekoltemiz Samsun'da 116 bin ton civarında. Geçen seneye oranla yüzde 5 gibi bir eksilme var. Türkiye genelinde de 650 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Verilen fiyatlara gelince de biz 30 TL olsun istiyorduk. Bu fiyat da kötü değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 27 TL'de fena bir fiyat değil. Bu desteklerle 30 TL'yi bulacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.