Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tamamlanan fındık sezonunun ardından rekolte tahminlerinin bu sene 116 bin ile 117 bin ton arasında olduğunu ve Samsun'un yine Türkiye'de fındık üretiminde ikinci sırada yer alacağını söyledi.

Türkiye'nin en çok fındık üretilen şehirler arasında ikinci sırada bulunan Samsun'da 10 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı sona erdi. Çiftçiler hasat ettikleri fındıkları tüccarlar ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne(TMO) satmaya başladı.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise bu yıl fındık hasadında bir sıkıntı yaşanmadığını açıkladı. Sağlam, "10 Ağustos'ta başlayan fındık hasadımız 20 Eylül itibarıyla bitti. 2021 yılı içerisinde fındık rekolte tahminimiz 1 milyon 164 bin dekar alanda 116 bin 700 tondu. Biz rekolte tahminimizden bir sapma görmüyoruz. En son borsalardaki tescilden, alımlardan tamamlandığında bu rekoltenin gerçekleşip gerçekleşmediğini daha sonra değerlendireceğiz. Bahçelerimizde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Daha önce Ordu'da don olayından dolayı bir sıkıntı olmuştu. Bu bizim Terme ve Salıpazarı bölgemizin üst tarafları 500 rakımın üstünde de olmuştu ama oralarda da korktuğumuz şekilde olmadı. Daha sonraki mayıs ayında toparlandı ve bir sıkıntı yaşamadık. Samsun fındıkta ikinciliği bırakmayacak. Geçtiğimiz sene yaklaşık 123 bin ton ile rekoltemiz Türkiye ikincisiydi. Bu yıl da 116 bin 117 bin ton gibi bir rakamla tahmin ediyoruz Türkiye'de Ordu'dan sonra ikinci sırada yer alacağız" dedi.

"Hasat döneminde yoğun yağış aldık"

Samsun'un fındıkta diğer illere göre şanslı olduğunu ifade eden Müdür Sağlam, "Bu yıl herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Çiftçilerimiz gerek Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) gerekse tüccarlarımıza satışlarını yapmaktadırlar. Hasat döneminde çok yoğun yağış aldık. Burada da bir sıkıntı yaşamadık. Samsun fındıkta rekolte ve hasat açısında diğer Karadeniz illerine göre çok avantajlıdır. Burada arazinin engebeli az, biraz daha düz olmasından dolayı tabana serilen fileler yardımıyla hasatta çok büyük avantaj sağlıyor. Gerek hasat masrafları gerekse verim ortalaması açısından Doğu Karadeniz'deki illerimize göre avantajlı konumdayız. Bunun yanında bir de rekoltenin yanında rekolte artışını sağlayacak birim alanda verim artışını sağlayacak fındıkta geçtiğimiz hafta içerisinde rehabilitasyon çalışması başlattık. Bunu Terme ilçemizde ilk olarak başlattık. Terme'de örnek bahçeler tesis ederek bakımda, budamada, çeşit değiştirmede, tohumların zarar görmeyecek çeşitleri ile ilgili bir çalışmalar yaptık. Bunu Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı, Tekkeköy gibi bütün fındık olan Canik'e kadar ilçelerimizin tamamında uygulayacağız" diye konuştu.