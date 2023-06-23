Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarına İspanya'da eğitim

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki müdürler, antrenörler, gençlik liderleri ve çalışanlar Erasmus projesi çerçevesinde İspanya'nın Barcelona şehrine giderek burada eğitimler aldı.

Avrupa Birliği ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın ‘Erasmus+Gençlik Hareketliliği İçin Akredite Projeler' kapmasında kabul edilen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘2020-1-TR01-KA150-YOU-099087 Gençlere Yönelik Pisikososyal Destek' gençlik çalışanlarının eğitimi projesi İspanya'nın Barcelona şehrinde yapıldı. Samsun Gençlik ve İl Müdürlüğünün, Gençlik Alanında Akreditasyon Proje çerçevesinde, İspanya'da düzenlenen Gençlere Yönelik Psiko Destek Eğitimi'ne toplamda 43 kişi olmak üzere 2 grup halinde katılım oldu.

"Gençlere önem veriyoruz"

Araştırmacı Görevli Dr. Mesiya Aydın, Araştırmacı Görevli Emel Güven tarafından müdürlük çalışanlarına bilgiler aktarıldı. Yasal Temsilcisi ve Koordinatörü Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin olduğu projede müdürlük çalışanları İspanya'ya gitti. İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Bakanlığımızca ülke genelinde yapılan projelerle gençlere büyük önem veriliyor. Barcelona şehrinde yapılan eğitim başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Farklı projelerle gençlerimiz için çalışmalarımız devam edecek” dedi.