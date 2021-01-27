Samsun GSYH Türkiye'de 20.sırada

Samsun yüzde 1,1 pay ile Türkiye'de 20. sırada yer aldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2019" istatistiklerinden yararlanarak “Samsun İI Bazında Gayri Safi Yurt içi Hasıla” konusunda bir basın bülteni hazırladı. Bu basın bültenine göre; Samsun 2019 gayrisafi yurt içi hasılası 46 milyar 706 milyon TL ve yüzde 1,1 pay ile 20. sırada yer aldı.

İl düzeyinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2019 yılında Türkiye'de toplam GSYH 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL olarak hesaplandı. Samsun 46 milyar 706 milyon TL ve yüzde 1,1 pay ile 20. sırada yer aldı. İstanbul 1 trilyon 327 milyar 452 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,7 pay aldı. İstanbul'u, 395 milyar 731 milyon TL ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 263 milyar 38 milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 4 milyar 134 milyon TL ile Tunceli, 3 milyar 399 milyon TL ile Ardahan ve 2 milyar 840 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

Samsun kişi başına GSYH 2019 yılında 34 bin 800 TL ile 48. sırada yer aldı. Türkiye'de 2019 yılı kişi başına GSYH 52 bin 316 TL olarak gerçekleşti. Kişi başına GSYH'de 2019 yılında, İstanbul 86 bin 798 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 81 bin 228 TL ile Kocaeli ve 71 bin 27 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 18 bin 708 TL ile Van, 17 bin 465 TL ile Şanlıurfa ve 16 bin 727 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı. Samsun'da ise kişi başı GSYH 34 bin 800 TL ile Türkiye genelinde 48. Sırada kendine yer buldu.

Kişi başına GSYH, 2019 yılında 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Bölgesi GSYH'den yüzde 2,1 pay ile İBBS 2. düzeyde (26 bölge) 16. sırada yer aldı.