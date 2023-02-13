Samsun güne kar yağışıyla başladı

Samsun'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Samsun şehir merkezi haftanın ilk gününe kar yağışıyla başladı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında mesai yerlerine ulaştı.

Kırsal mahallelerde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Alaçam ilçesinde kapalı olan 4 kırsal mahalle yolunun dışından Samsun'da kardan dolayı kapalı yol bulunmuyor. Kapalı olan yollarda kar temizlere çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava tahmininde ise Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkili olacağı belirtildi. Rüzgarın batı ve kuzey batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (30-50 kilometre) esmesi bekleniyor.