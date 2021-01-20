Samsun hafta sonunda da çalıştı

Samsun'da Ocak ayı içinde pandemi dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasında toplam 52 bin 695 kişi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) web sitesi üzerinden online ortamda çalışma izin belgesi aldı.

Pandemi dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasından muaf işyeri açma ve işçi çalıştırma ile ilgili belgeleri veren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na Ocak ayında adeta başvuru yağdı. 28 Aralık 2020-17 Ocak 2021 tarihleri arasında kısıtlamadan muaf kapsamında bulunan sektörlerde çalışan 52 bin 695 kişi Samsun TSO web sayfası üzerinden online ortamda aldıkları çalışma izin belgeleriyle iş yerlerinde çalıştı.

Belgeler online ortamda veriliyor

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemiyle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf işyerlerinin, işçi çalıştırma belgelerini odaya gelmeden web sitesi üzerinden online ortamdan alabildiğini söyledi. Yaşanan pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Virüsün etkilerinin azaltılması için yapılan uygulamalardan birisi de hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Ama bilindiği gibi bundan bazı sektörler muaf tutuldu. Valiliğimiz, genelge kapsamında yer alan muaf sektörlerde ki üyelerimizin çalışma izin belgelerini oluşturma işlemleri için Odamızı görevlendirdi. Muaf işyerleri, Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce geliştirilen yazılım sayesinde Oda'ya gelmeden izin belgelerini online ortamda alabiliyor” dedi.

Samsun TSO, Türkiye'de iki odadan biri

Geliştirdikleri yazılım sistemi sayesinde TSO'da oluşabilecek bir kalabalığın ve olası bir bulaşıcılığın da önüne geçildiğini belirten Başkan Murzioğlu, “Bu sistemi Türkiye'de uygulayan iki Oda'dan biriyiz. İşyeri sahipleri sisteme girerek vergi numaralarını ve oda sicil kayıtlarını oluşturuyorlar. Sistem bilgileri otomatik olarak kontrol ediyor. Eğer giren firma yasaktan muafsa ilgili sayfaya yönlendiriyor. Burada işveren ve personel bilgileri kontrol ediliyor ve herhangi bir eksiklik yoksa sistem onay veriyor. Daha sonra ise işveren ve personellerine izin aldığına dair telefonlarına mesaj gidiyor. İzin belgeleri sadece aldıkları o hafta sonu yasağı için geçerli oluyor. Güvenlik birimleri de izin alan kişileri sistemimizde bulunan kimlik doğrulama bölümünden kişinin tüm bilgilerine ulaşabiliyor. Zamandan da tasarruf sağlayan sistemi devreye aldıktan sonra 28 Aralık 3 Ocak tarihleri arasında 439 firma uygulamaya giriş yaptı ve toplam 13 bin 12 personel için çalışma izni aldı. 04-10 Ocak tarihleri arasında 650 firma sisteme girerek 18 bin 441 personel için ve 11-17 Ocak tarihleri arasında da 810 firma da 21 bin 242 personel için çalışma izni aldı” diye konuştu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı üyeler, “http://izin.samsuntso.org.tr” adresi üzerinden gerekli yerleri örneklerine uygun şekilde doldurarak izin belgelerini alabiliyorlar.