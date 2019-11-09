Samsun halkının kan şekeri ölçülecek

Samsun'da Diyabet Haftası dolayısıyla bir hafta boyunca insanların kan şekeri ölçülecek

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Diyabet Haftası dolayısı ile hafta boyunca Samsun halkının kan şekerini ölçecek. 14-21 Kasım Diyabet Haftası dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da stant açan VM Medical Park Samsun Hastanesi, Yabancılar Çarşısı'nda vatandaşları şeker hastalığı konusunda bilgilendirecek. Kan şekerini ölçtürmek isteyenlerin ölçümleri yapılarak vatandaşlar diyabet konusunda bilinçlendirecek.

Hastane bu uygulamayı yaparak şeker hastalığına dikkat çekmeyi amaçlarken diyabet hastalığı konusunda insanları bilinçlendiriyor.