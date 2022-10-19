Samsun hastane yatırımlarında son durum

2021 ve 2022 yıllarında Samsun'da sağlık yatırım için 29 milyon 608 bin TL kaynak kullanıldı.

Samsun'da 2021-2022 yılları arasında tamamlanan sağlık yatırımları için 29 milyon 608 bin TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 1 milyar 462 milyon 373 bin TL yatırın yapılacak. Bu yatırım dönemi kapsayan ve tamamlanan hastanelerden 25'er yatak kapasiteli 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi ve Kavak Devlet Hastanesi'nin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 100 oldu.

İnşaatı devam eden yatırımlardan 1 milyar 69 milyon TL proje bedelli 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatının yüzde 75'ten fazlası tamamlanırken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 28,80 oldu. 250 yatak kapasiteli 127 milyon TL proje bedelli Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin yüzde 65'i tamamlandı. 23 milyon 555 bin TL proje bedelli Bafra 50 Ünit ADSM Hizmet Binası+2 Ekip 112 İstasyonu yapım işinin yüzde 86'sı tamamlandı. 23,5 milyon TL proje bedelli 50 yatak kapasiteli Alaçam-Yakakent Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 9'u tamamlandı. 12 milyon 727 bin TL proje bedelli Çarşamba 20 Ünit ADSM inşaatının yüzde 95'i tamamlandı. 5 milyon 147 bin TL proje bedelli Terme 1. Basamak Hizmet Binası işinin yüzde 99'u tamamlandı. 4 milyon 200 bin TL proje bedelli Havza 1. Basamak Hizmet Binası işinin, 2 milyon 415 bin TL proje bedelli Atakum 1. Basamak Hizmet Binası işinin ve 6 milyon 532 bin TL proje bedelli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine Bağlı Canik 15 Ünit Ek Poliklinik inşaatının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 100 oldu.