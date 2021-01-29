İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda korona virüs salgınında alınan önlemlerin görüşüldüğü Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Vali Doç.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda korona virüs salgınında alınan önlemlerin görüşüldüğü Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı.


Vali Dağlı, ilk olarak toplantı öncesinde Çarşamba Havalimanı'nda incelemelerde bulunarak, yolcularla sohbet etti. Akabinde ise Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı'na katılarak beraberindekilerle birlikte korona virüs salgınında alınan tedbirleri görüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.