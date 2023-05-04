Samsun Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı: Hayvan pazarı satış yerleri kapalı tutulacak

Samsun'da Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kapatılan hayvan pazarı satış yerlerinin, 'şap hastalık mihraklarının sönüşüne kadar kapalı tutulmasına devam edilmesine' karar verildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu ülkemiz genelinde görülmeye başlayan Irak kaynaklı, yeni tip şap hastalığı suşu (SAT-2) nedeni ile duyarlı hayvan hareketlerine getirilen kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 25 Nisan 2023 tarih ve 9684283 sayılı yazısı gereği; 28 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'te Vali Yardımcısı V. Mahmut Halal başkanlığında toplanarak kararlar alınmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığınca bildirilen ülkemizde şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince getirilen kısıtlamaların, şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında 28 Nisan 2023 tarihi itibariyle kaldırılmasına, iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi için, sevk edilecek büyükbaş hayvanların sat-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden itibaren 21 günlük sürenin geçmiş olması şartının aranmasına, iller arası küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşı şartı aranmamasına, il içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşı şartı aranmamasına, iki aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşı şartı aranmamasına, sat-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış olan hayvanların aşılanması ve aşılama programının (Rapel aşılama dahil) aksatılmadan devam edilmesine, ilimizde faaliyet gösteren ve 10 Mart 2023 tarih ve 2023/04 nolu Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile kapatılan hayvan pazarı satış yerlerini ilimizdeki 'şap hastalık mihraklarının sönüşüne kadar kapalı tutulmasına devam edilmesine', il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne ilişkin yol kontrollerine kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak devam edilmesine, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden şahıslar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre işlem yapılmasına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.