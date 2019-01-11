Samsun heyeti Erdoğan ile buluştu

AK Parti Samsun heyeti, 9-10 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları kampının ardından bugün 129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği ve genel merkez binasında gerçekleşen toplantıya, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan da katıldı.

Toplantının ardından Karaaslan, Başkan Aksu ve Samsun heyeti, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa süre sohbet ederek fotoğraf çektirdiler. Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak Cumartesi Samsun'a gelerek ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.