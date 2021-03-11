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Samsun için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun’un bu akşamdan itibaren şiddetli fırtınanın etkisi altına gireceğini ve fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un bu akşamdan itibaren şiddetli fırtınanın etkisi altına gireceğini ve fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.


Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da rüzgar bu akşam saat 18.00 itibarıyla etkili olmaya başlayacak. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde oluşacağı tahmin ediliyor. İl genelinde etkili olacak fırtınanın 12 Mart Cuma günü saat 18.00'e kadar süreceği öngörülüyor. Açıklamada rüzgarın 60 ile 90 km/saat hızla eseceği belirtilirken muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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