Samsun için ortak akıl

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu bir araya gelerek ‘ortak akıl' vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun TSO Yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette açıklamalarda bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'a kazandırılan farklı projelerde önderlik yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli milletvekilimiz, Ticaret ve Sanayi Odası erbapları ile beraber fikir alışverişinde her zaman bulunuyorlar. Bizim isteğimiz doğrultusunda Ankara'da işlerimizi sağ olsunlar her zaman çözüyorlar. Bunlardan bir tanesi de odamızın dile getirdiği Samsun'da bir organize sanayi alt yapısının olmamasıydı. Bunun oluşturulmasıyla alakalı çalışmalar ile bizlere, Ankara ve burada verdiği destek için her iki başkanıma teşekkür ediyorum. Sözümüzü aldık, iki bakanımızı getirdiler. Burada yer ile alakalı sözünü aldık. Odamızın büyük makro projelerinden bir tanesiydi. Bunlardan önce çok farklı projelerimiz var. Fuar ve Kongre Merkezi, Teknopark, Lojistik Köy. Bunlara hep Ticaret ve Sanayi Odası önderlik yaptı. Samsun'da odamızla beraber bir ortaklık ruhu oluşturduk. Bunu devam ettireceğiz. Odamıza yeni bir hizmet binası yapıyoruz" dedi.

“Firmadan belediyeye 5 bin metrekarelik bir alan verilecek”

Akabinde konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşüm ve projelere vurgu yaparak, "Bugün bildiğiniz gibi Atakum'da yapılacak yeni bir Alışveriş Merkezi (AVM) var. Süreci kısaca özetliyeyim. Oraya bir imar verilmiş. Daha sonra yargı süreçleri olmuş. Mahkeme bir karar vermiş ve oranın ticaret alanı olmadığı yönünde. Daha sonra dosya incelendi. İnşaat ruhsatı verildi. Bu arada 4 bin metrekarelik ruhsata göre bir inşa alanı kullanıldı. Binanın yıkımı mümkün olamayacağı kanaati ile birlikte geçmişteki ruhsat ile beraber o 4 bin metre karelik alan kullanıma kapatılabilirdi. Bu da bir yoldu. Biz o yol yerine 4 bin metrekarelik yerin kamu hakkını hesapladık. Firmadan belediyeye 5 bin metrekarelik bir alan verilecek. Fakat bu 5 bin metrekarelik alanı yeşil alan yapmak kaydıyla. Protokol de yapıldı. O fazlalığın gereğini Samsun'a almış oluyoruz. Genel Başkanım ve Milletvekillerimiz ile beraber belediyenin tüm projeleriyle ilgili de dahil sanayi alanıyla beraber hemen hemen tamamını çözüme kavuşturduk. Ticaret ve Sanayi Odası, belediyeler, milletvekilleri tüm imkanlarıyla bir yere odaklandığında o şehrin önünde durmak mümkün değil. Bütün ağır problemlerini ve kentin bütün ihtiyaçlarını bu konuda çözüm yolundayız. Kentsel dönüşümü Türkiye'de en yaygın, bilinçli ve vizyon ile çözen kent biziz" şeklinde konuştu.

“Türkiye'de de çok güzel gelişmeler oluyor”

Türkiye'nin geleceğe söz söylediğini ve her geçen gün daha da geliştiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise, “Şehrin önemli aktörleri bir araya gelerek bu şehrin hızla alınması gereken mesafeye dikkat çekmek için bir takım çalışmaların içine girdik. Geçmişte çok beklediğimiz alanlarda hızla bir ivme kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Her ne yaparsak yapalım insan faktörü işin içinde olmadığı sürece yaptığımız planlamalar, bir takım vizyon hedefleri olarak kalır. Bunları hayata geçirecek olanlar ile birlikteyiz bugün. Türkiye'de de çok güzel gelişmeler oluyor. Biz Samsun olarak elde ettiğimiz başarının ve gösterdiğimiz çabanın büyük oranda Türkiye'nin gelişmesine katkı verdiğimizi bilerek o ruh haliyle bunları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Üretim merkezini şehrimize kazandıracağız”

Karaaslan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Başkanımızın siyaset tecrübelerine bakıldığında bizlere katacağı değer gerçekten önemli. Bugün üniversitenin, sanayinin, ticaretin şehrin diğer önemli sivil toplum kuruluşlarının ve siyasetin bütün bunların ortaklığı ile üretileceği fikrin şu dönemde çok daha kolay hayata dönüştürüleceğini düşünüyorum. Bugün tersane alanından bahsettiler. Samsun için sanayimiz, ihracat rakamlarını yükseltmek ve istihdam problemini çözmek için bizim yatırımlara ihtiyacımız var. Bunu Ankara'da uzun zamandır alt yapısını oluşturduk. Önümüzde çok kısa bir zaman sonra bu konuda Samsun'u ve Karadeniz Bölgesi ile sınırlı kalmayacak bir üretim kapasitesiyle, o anlamda üretim merkezini şehrimize kazandıracağız. Bu işi Samsun yapar dediğimiz yeni alanlar var. Kenevir işi bunlardan biridir. Yeni bir üniversitemiz var. Türkiye'nin şu dönemde hızlı bir üretim ile yerli ve milli üretime vereceği kıymetle, değerle bu konuda girişimciler attığı adımlarla önümüzde çok parlak bir dönemi birlikte oluşturacağız.”

Samsun TSO Yönetimi ve bazı meclis üyelerinin hazır bulunduğu ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.