İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven general oldu ve Bitlis'e atandı

Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven tuğgeneral rütbesine terfi ederek Bitlis Jandarma Komutanlığı görevine atandı.


Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken 02 Eylül 2019 tarihinde Samsun İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven, tuğgeneral rütbesine terfi etti. Güven, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. İbrahim Güven'in yerine ise Samsun İl Jandarma Komutanı olarak Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever tayin edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.