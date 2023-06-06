Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden Nurdağı'nda bilim şenliği

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üç gün boyunca öğrencilere yönelik bilim şenliği düzenledi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, ülkemizi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bölgede yaşayan halkımızın hayata uyum sürecini destekleyen bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek hibe çağrısına çıkmıştı. Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bilimin Aydınlatan Işığı Samsun'dan Nurdağı'na Bilim Şenliği” isimli proje de TÜBİTAK'tan hibe desteği almaya hak kazanan projelerden biri oldu.

Samsun'dan Nurdağı'na Bilim Şenliği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki köy okullarında gerçekleştirildi. Şenlikte üç gün boyunca okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitsel oyunlar oynadılar; masallar dinleyip kodlama yaptılar, stencil baskı tekniği ile tuval üzerinde akrilik boya ile sanatsal tasarımlar yaptılar, basitten karmaşığa ritim koordinasyonu öğrenerek beden perküsyonu ve orff çalgıları ile kendi müziklerini kendileri ürettiler, teleskop ile güneş gözlemi yaptılar, uçağın bir geminin güvertesi gibi çok sınırlı miktarda alandan havalanabilmesine imkân sağlayan katapult modelini tasarladılar; kağıt, led, pil gibi basit malzemelerle sanatsal devreler kurdular, yeryüzünün milyonlarca yıllık izlerini taşıyan kayaç ve fosilleri yakından incelediler, zeka oyunları oynadılar, masallar ile matematik ve görünenin ötesinde farklı bakış açıları kazandıkları okuma etkinliği yaptılar. Öğrenciler, 11 farklı atölyeye katılarak bilim, sanat, edebiyat etkinlikleriyle keyifli ve verimli günler geçirdiler.

Şenlikle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Proje vesilesiyle kırsalda bulunan öğrencilere ulaşmayı, kırsaldaki öğrencilerin bilimsel etkinliklerle tanışmasını, etkinliklerde araştırma, sorgulama becerilerinin ve merak duygularının gelişmesini amaçladık. Etkinliklerde öğrencilerimizin tasarlayıp ortaya koydukları ürünlerini şenlik hatırası olarak yanlarında götürmelerini önemsedik. Örneğin öğrencilerimiz tasarladıkları katapultlarını, boyadıkları tuvallerini, geliştirici okuma çalışması yaptıkları kitaplarını, öğrenip oynadıkları zekâ oyunlarını, kodladıkları masal kahramanlarını yanlarında götürdüler. Tuvallere baktıkça, kitapları okudukça, katapultla, zekâ oyunlarıyla oynadıkça şenliğimizi hatırlamalarını, bu ürünlerin birliğimizin ve beraberliğimizin nişanesi olarak hatıralarında yer etmesini ümit ediyoruz. Gittiğimiz her okulda etkinliklere katılan öğrencilerimizin 'İyi ki geldiniz!' diyerek mutlu olduğunu görmek en büyük ödülümüz oldu. Öğrencilerimizin mutlu olmasına vesile olan proje ekibimizdeki kıymetli öğretmenlerimize, projemize destek olan Samsun Valiliğimize, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Gaziantep Valiliğine, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.