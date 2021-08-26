Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Murat Yiğit: "Memleketimde görev yapacağım için çok mutluyum"

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Ankara merkeze alındı. Esen'in yerine 1 Haziran 2016 tarihinden beri Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Murat Yiğit atandı. Memleketinde görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yiğit, haftaya Samsun'da görevinin başında olacağını açıkladı.

“Memleketimde görev yapacağım için çok mutluyum”

Samsun'da görev almaktan çok mutlu olduğunu dile getiren ve ilk açıklamasını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yapan Murat Yiğit, “Samsun doğup büyüdüğüm yer. İlk görev yerim de Samsun-Vezirköprü. 15 yıldır müfettiş ve milli eğitim müdürü olarak farklı yerlerde görev yaptım. Samsun bildiğimiz bir yer. Görev yapmak için heyecan duyduğum bir yer. Yeni bir şeyler yapmak, eğitim-öğretim ve diğer alanlarda başarıyı yükseltmek için tüm gücümle mücadele edeceğim. Memleketimde görev yapacağım için çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki hafta Samsun'a gelip, görevimize başlayacağım” dedi.

Kovid-19 tedavi sürecini yeni atlatan eski İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise Ankara'da merkeze alındığını belirterek, vedalaşmak için sahaya indiğinde açıklama yapacağını ifade etti. Coşkun Esen, 14 Mart 2016 tarihinde Samsun İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevlendirilmişti.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit kimdir?

Murat Yiğit, 1975 yılında Samsun Çarşamba'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çarşamba'da, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. 1997 yılında tarih öğretmeni olarak atandığı Vezirköprü Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi'nde 4 yıl öğretmenlik, 4 yıl müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdür vekilliği görevlerini yürüttü. 2006 yılında Ağrı iline eğitim müfettiş yardımcısı, 2009 yılında eğitim müfettişi olarak atandı. 2009-2010 döneminde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek Lisans çalışması olarak 'İlk Türk Devletlerinde Kağanlığın Ortaya Çıkışı Bağlamında Yönetimin Kökeni' konulu çalışmayı gerçekleştirdi. 22 Mart 2011 tarihinde Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı olarak atandı. 8 Ağustos 2012 tarihinden, 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 1 Haziran 2016 tarihinde Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Yiğit, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Yiğit, evli ve 2 çocuk babasıdır.