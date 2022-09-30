Samsun İl Sağlık Müdürlüğü promosyon anlaşmasını iptal etti

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, “Sağlık çalışanlarımızın maaş promosyonlarının güncellenmesi talebine ilgili bankanın olumsuz yanıt vermesi sonucu, mevcut sözleşmenin fesih edilmesi kararı alınarak yeni ihale süreci başlatılmıştır. Müdürlüğümüz koordinasyonunda sendikalar ve istekli bankalarla yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, 07 Ekim 2022 tarihi Cuma günü saat 14.30'da yeni maaş promosyon ihalesi yapılacaktır” denildi.