Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline fındık eğitimi

Samsun'da yürütülen Fındık Alanları Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi çerçevesinde Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık ve Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nde görevli teknik elemanlara yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ümit Serdar ve Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya tarafından ekiplere ilk olarak Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda teorik olarak eğitim verildi. Akabinde Çarşamba ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde bir üretici bahçesinde ilçe teknik elemanlarına uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Proje hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, " Türkiye'nin, dünya fındık üretiminin yüzde 65'ini ve ihracatının da yüzde 70'ini tek başına karşılıyor. Bu anlamda fındık ülkemiz için çok önemli ve stratejik bir tarım ürünüdür. İlimizin, 2022 yılı itibarıyla toplam 1 milyon 203 bin 629 dekarlık alanda 112 bin 301 ton üretim ile ülkemiz üretiminde yüzde 16'lik payı bulunmakta ve Türkiye'de üretim olarak 2. sırada yer almaktadır. Bakanlığımızın desteklediği stratejik ürünlerden olan fındıkta, 2021 yılında 33 bin 635 üreticiye, 494 bin 924,297 da alanda 84 milyon 137 bin 130,49 TL alan bazlı destekleme ödemesi yapılmıştır. Türkiye'de ortalama dekara fındık verimi 90 kg civarında olup, İlimizde bu rakam Türkiye ortalamasının biraz üzerinde olmasıyla birlikte halen daha verimliliğin istenen düzeyde olmadığını ve ancak yetiştiricilikle ilgili doğru teknik uygulamalar sayesinde verimliliğin artırılmasının mümkün olabileceğini söylemek yanlış olmaz. İşte bu çerçevede, Eylül 2022 ve Eylül 2024 tarihleri arasında 2 yıl olarak planlanan bu Projemiz ile; Fındık yetiştiriciliği yapılan 13 ilçemizde, 500 mahallede oluşturulacak örnek fındık bahçelerinde en az bin fındık üreticisiyle hedeflenen verim ve kalite artışının sağlanması planlanmıştır. Proje çerçevesinde kullanılacak alet- ekipman ve makine temin ihalesi İl Müdürlüğümüzce 23.02.2022 tarihinde yapılmış ve projenin toplam bütçesi 451 bin 199 TL olup fındık üretimi yapılan 13 ilçemize de alet- ekipman dağıtımı yapılmıştır" diye konuştu.

Eğitim Toplantısına; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçe müdürleri ile teknik elemanlar katılım sağladı.