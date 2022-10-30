Samsun ilçelerinde heyecanla süren bekleyiş Kasım ayı içerisinde sona erecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi açılış için gün sayıyor. İlçelerden birkaç vasıta değiştirerek şehir merkezine gelen vatandaşların ulaşım çilesini sonlandıracak proje, Kasım ayı içinde hizmet vermeye başlayacak. İlçelerden gelen araçları tek bir merkezde toplayan Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara tek araçla şehir merkezine ulaşma imkanı sağlayacak. Vatandaşlar aynı şekilde de tek araçla ilçelere dönebilecek.

“Herkes heyecanla bekliyor”

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tek hat değişikliği ile Samsun'da herkes istediği yere ulaşabilecek. Özel arabası olan tek arabayla nasıl merkeze geliyorsa minibüsü kullanan vatandaşlarımız da aynı kolaylıkla gelebilecek. Bu bizim Ulaşım Master Planımızın bir parçası. Heyecanla beklenen İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezini kasım ayı içinde açacağız. Tesis bitti. Minibüslerin parklanma yeri inşaatı biter bitmez hizmete açacağız. Bu merkez müthiş bir kolaylık sağlayacak. Samsun merkeze gidiş gelişi ciddi anlamda hızlandıracak. Çok da güzel olacak. Şehrin insanıyla buluşmasını çok önemsiyoruz. Bu proje de onun kanıtı. Biz oraya güzel bir tesis yaptık. Terminal, peronlar, vatandaşların beklerken oturabileceği bir kafe yaptık. Bir düzen var orada. Orada bir minibüsün ne kadar kalacağı yönünde bile çalışmalar yapılıyor. Bu düzen ve kolaylık demek” dedi.

13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağının yer aldığı İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi hizmete girdiğinde vatandaşlar tek araçla şehir merkezine ulaşabilecek.

Büyükşehirden çevre için yeni adım

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulması için yürütülen çalışmalar kapsamında kurum personeline kurulacak sistemin içeriği hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı 2014-2020 kapsamında yürütülen BSB1021- CIRCLECON – KNOWING CIRCULAR ECONOMY IN BLACK SEA BASIN (Karadeniz Havzasında Döngüsel Ekonominin Öğrenilmesi) başlıklı AB projesi kapsamında kurum bünyesinde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulması için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda düzenlenen programda daire başkanlıklarını temsilen katılan personele kurulacak sistemin içeriği hakkında eğitim verildi. İki gün süren eğitime Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen de katıldı. Burada konuşma yapan Tulumen, “TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulması için başlatılan çalışma belediyemize, çevre etkilerinin kontrol altına alınması, rekabet üstünlüğü, mevzuata uyum, maliyet kontrolünün geliştirilmesi, iyi kamu – sosyal çevre ilişkileri gibi avantajlar sağlayacağı için çok önemsiyoruz. Eğitim çalışması bu süreç kapsamında attığımız adımlardan bir tanesi. Gerekli çalışmaların tamamlanması sonrasında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin belediyemiz bünyesinde kurulmasını planlıyoruz. Eğitim çalışmasının yanı sıra birimlerdeki çalışmaların tek tek ele alınıp çevresel etkilerinin değerlendirileceği dört günlük bir çalıştay programı da Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Büyükşehir yolları yapıyor vatandaşın konforu artıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi yol sorunu olan mahallelerin ulaşım sorununu sonlandırıyor. Çarşamba ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde uzun yıllardır var olan yol sorunu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla tarih oldu. Yeşildere Mahallesi'nde 1300 metrelik yolu beton dökerek mahallenin ulaşım esaretini de sonlandıran Büyükşehir Belediyesi kalan 3 bin 800 metrelik bölümünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz göreve geldiğimizde söz verdik; ‘Yol sorunu olan mahalle kalmayacak' diye. Bu hedefe her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Yeşildere Mahallemiz de bunlardan biri. Uzun yıllardır vatandaşlarımız burada sorun yaşıyordu. Biz bunu görünce hemen işe koyulduk. 1300 metresini beton dökerek vatandaşlarımızın esaretini sonlandırdık. Kalan bölümü de en kısa sürede tamamlayacağız. ‘Ulaşım yüzünden sıkıntı yaşayan vatandaşımız kalmasın' diye gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşildere Mahalle Muhtarı Ali Çelik ise, “Uzun yıllardır yol sorunumuz vardı. Mustafa Demir Başkanımıza sorunu iletir iletmez harekete geçti. Sağ olsun bizim sorunumuzu hemen çözdü. İnsanlar yaptığı eserlerle anılır. Başkanlar değişebilir ama bu yolu yapan isim Mustafa Demir olarak anılacak hep. Neredeyse Cumhuriyet kurulduktan beri ilk betonu köyümüze Mustafa Demir döktü” ifadelerini kullandı.

Engelli olduğu için toz toprak olan mahallesinde evden dışarı çıkamadığını anlatan Cafer Gül, “Engelim sebebiyle dışarı bile çıkamıyordum. Yalnızca balkondan seyredebiliyordum. Çünkü yol o kadar kötüydü ki tekerlekli sandalye ile gidilmiyordu. Ama şimdi çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyesi sadece burada yol çilesini sonlandırmadı beni de özgürlüğüme kavuşturdu” ifadelerini kullandı.