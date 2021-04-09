Samsun ilçelerinin vaka yayılım hızı korkuttu

Tabloya göre 100 binde 872,7 ile Salıpazarı Samsun'un vaka yayılım hızı en çok ilçesi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü 27 Mart – 2 Nisan arasındaki insidans hızı tablosunu yayımladı. Tabloda sırasıyla Salıpazarı, Terme, Çarşamba, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilk sıralarda yer aldı. Nüfus bakımından Türkiye'deki onlarca ilden büyük olan Çarşamba, Bafra, İlkadım ve Atakum gibi ilçelerin vaka yayılım hızında ilk sıralarda yer alması ise virüsün Samsun'daki yayılım hızı ile ilgili korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

27 Mart – 2 Nisan arasındaki vaka yayılım hızına göre ilçeler en yüksekten en aşağıya doğru şöyle sıralandı:

“Salıpazarı vaka yayılım hızı 100 binde 872.7, Terme 100 binde 853.5, Çarşamba 100 binde 818.8, Bafra 100 binde 761.3, İlkadım 100 binde 751, Atakum 100 binde 682.6, Tekkeköy 100 binde 682.2, Asarcık 100 binde 664.4, Alaçam 100 binde 660.7, Havza 100 binde 619.6, Canik 100 binde 617.3, Yakakent 100 binde 574.5, Kavak 100 binde 567.3, Ondokuzmayıs 100 binde 549.1, Ladik 100 binde 341.7, Ayvacık 100 binde 337.7 ve Vezirköprü 100 binde 164.3”