Samsun ilk ay 127 ülke ve üç serbest bölgeye ihracat yaptı

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, 2022 yılının ilk ayında 116 ülke ve dört serbest bölgeye 81 milyon 671 bin dolar ihracat yapan Samsun'un, bu yılın ilk ayında ise 127 ülke ve üç serbest bölgeye 90 milyon 960 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin Rusya Federasyonu, Hollanda, ABD, Yemen ve Almanya olduğunu, bu ülkeleri ise, Pakistan, Romanya, Gürcistan, Suriye ve Birleşik Krallık'ın takip ettiğini söyledi.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2023 Ocak döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, “İlimizden ilk ayda en fazla ihracat yapılan ürünlerin başında ‘değirmencilik ürünleri', ‘motorlu kara taşıtları, bunların aksam ve parçaları', ‘kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler', ‘su ürünleri' ve ‘elektrikli makine ve cihazlar' gelirken, bu ürünleri de, ‘demir veya çelikten eşya', ‘silahlar ve mühimmat ve bunların aksam ve parçaları', ‘kauçuk ve kauçuktan eşya', ‘yenilebilen meyveler ve sert kabuklu meyveler' ile ‘kıymetli taşlar ve metaller' takip etmiştir. Geçtiğimiz ay ilimizden toplamda ise 68 fasılda ihracat gerçekleştirilmiştir” dedi.

“Biz güçlü bir ülkeyiz”

Samsun'un ihracatına katkı veren tüm firmaları kutlayan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Hepimizin bildiği gibi ilimiz geçen yıl toplamda 1 milyar 317 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu da Samsun tarihinin ihracat rekoruydu. Temennimiz ve beklentimiz bu yılı da rekorla kapatmak. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Oda olarak tüm çabamız ilimizin ihracat gücünü daha da ileriye taşımak. Ülkemiz 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli ardı ardına meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen asrın deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Maalesef yüzlerce kilometre öteden bizlerin dahi büyük sarsıntıyla hissettiğimiz iki büyük yıkıcı depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve yüzbinlerce insanımız da yaralandı. Bir kez daha depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Ama biz güçlü bir ülkeyiz. Bunu yaşadığımız asrın felaketinde de gördük. Kaybımız çok büyük, acılarımız çok derin ve taze. Biz gücünü birbirinden alan bir milletiz. Asla karamsar da değiliz. İnşallah dayanışma ve seferberlik ruhu ile yaraları hep birlikte saracağız. Umudu büyüteceğiz. Yapacak daha çok işimiz var. Allah hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.