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Samsun İmar Yönetmeliği Taslağı Bafra'da istişare edildi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İmar Yönetmeliği Taslağı’nı ilçede faaliyet gösteren mimar, mühendis ve şehir plancılarıyla bir araya gelerek istişare etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İmar Yönetmeliği Taslağı'nı ilçede faaliyet gösteren mimar, mühendis ve şehir plancılarıyla bir araya gelerek istişare etti.


Bafra Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Samsun İmar Yönetmeliği Taslağı üzerinde istişarede bulunuldu.


Toplantının ardından Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gerçekleştirdiği açıklamada konuyla ilgili olarak, şunları söyledi:


“Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Samsun İmar Yönetmeliği Taslağı üzerinde, Bafra'da faaliyette bulunan mimar, mühendis ve şehir plancısı arkadaşlarımızla istişareler gerçekleştirdik. Oldukça yararlı bir toplantı oldu. Toplantımıza katılım sağlayan meslek gruplarından değerli arkadaşlarımıza ve belediye teknik ekibimize teşekkür ediyorum.”

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