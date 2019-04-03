Samsun İnşaat Fuarı yarın açılıyor

Samsun İnşaat Fuarı” yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TÜYAP tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Mimarlar Odası Samsun Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve KOSGEB'in değerli destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan “Samsun İnşaat 5. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı”, 4-7 Nisan tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan fuar, geçen yıl sektör mensubu 35 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Bu yıl da ülke genelinde inşaat sektörü ve bu sektöre bağlı olarak faaliyet gösteren ürün ve hizmet alımı yapacak olan on binlerce ziyaretçinin, Samsun 5. İnşaat Fuarı'nı ziyaret etmesi ve fuar kapsamında verimli ticari anlaşmalar yapmasını bekleniyor.

5. Samsun İnşaat Fuarı 4-7 Nisan tarihleri arasında 10.00-19.00 saatleri arası gezilebilecek.